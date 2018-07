Weekend da caldo africano, ma lunedì un nuovo crollo termico

FASANO - Una breve fiammata africana della durata di 36 ore sta per interessare la nostra regione. L’espansione del promontorio anticiclonico nord africano favorirà infatti, nelle giornate di oggi e domani, un deciso aumento termico su tutto il centro-sud, mentre il nord avrà a che fare con le prime avvisaglie di un peggioramento del tempo.



Sulla Puglia sono attesi picchi di 40 gradi nel foggiano, ma temperature superiori ai 35 gradi saranno possibili su buona parte della regione, inclusa Fasano. Se infatti oggi il nostro territorio resterà più al riparo dall’aumento termico, con massime sui 33-34 gradi, domani sarà invece la giornata più calda avuta finora, con punte di 36-37 gradi.



A causare il tutto, oltre alla presenza dell’anticiclone che regala il bel tempo, saranno i caldi venti di caduta provenienti dalle colline che, all’occorrenza, trasformano Fasano in una fornace, con livelli termici elevati e livelli di umidità bassi. In queste condizioni si parla infatti di caldo torrido. Diversa la situazione sulla costa fasanese dove i picchi termici saranno smorzati dalla presenza del mare ma al tempo stesso l’umidità, così come il disagio per via del caldo afoso, sarà più alta.



Questa situazione è destinata a durare fino a lunedì quando sulla nostra regione ci sarà l’ingresso di aria più fresca proveniente dai quadranti settentrionali. Al netto calo termico, anche fino a 10 gradi in meno in 24 ore, seguiranno nella serata di lunedì possibili rovesci temporaleschi sparsi di breve durata. Il vento sará in deciso rinforzo fra lunedì e martedì quando saranno possibili condizioni di mare mosso o molto mosso.



Previsioni a cura di Meteo Fasano

