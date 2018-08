Meteo, si chiude l'agosto più piovoso degli ultimi 23 anni. Ma torna l'estate

FASANO - Sul nostro territorio si è chiusa la parentesi più piovosa degli ultimi 23 anni, era infatti dal 1995 che ad agosto non cadeva così tanta acqua in così poco tempo. Si contano infatti, fra il 15 agosto e il 26 agosto, ben 6 temporali con un accumulo complessivo di 93 mm rispetto a una media di 25 mm, quasi il quadruplo rispetto al normale. E pensare che lo stesso mese nel 2017 si era chiuso con poco più di 20 mm di accumulo: un altro mondo.



Le previsioni per i prossimi giorni vedono un rinnovato campo di alta pressione sulle regioni meridionali, con qualche disturbo pomeridiano solo sulla Puglia centro-settentrionale fra oggi, venerdì 31 agosto, e domani. Sul nostro territorio non sono previste precipitazioni, al più possiamo attenderci nuvolosità di passaggio nel tardo pomeriggio proveniente dai temporali murgiani. I venti saranno deboli e variabili, a regime di brezza, e le temperature in aumento con le massime che toccheranno nuovamente i 30 gradi.



Un calo delle temperature è previsto da domenica a causa del passaggio di una goccia fredda che però resterà ancorata al centro-nord, dispensando piogge soltanto su questa zona. Il sud sarà più al riparo e l’estate continuerà in maniera moderata, come da prassi per il mese di settembre.



Previsioni a cura di Meteo Fasano

