Meteo, si chiude il settembre meno piovoso dal 1992

FASANO - Si conclude oggi il quarto settembre meno piovoso degli ultimi 70 anni e il meno piovoso dal 1992. Le uniche piogge avutesi a Fasano, infatti, sono relative al passaggio instabile fra il 25 e il 26 settembre. Un mese molto avaro di piogge e molto caldo nei primi venti giorni.



Solo da martedì 25 si è avuto un radicale cambiamento meteo che ha spazzato via le temperature estive e portato quelle tardo-autunnali. Oggi il termometro segna temperature al di sopra dei 20 gradi ma sempre al di sotto della media del periodo. Che cosa ci attende nei prossimi giorni?



Il robusto campo anticiclonico che ci ha interessato per quasi tutto il mese di settembre non mollerà facilmente la presa. Ci saranno agli inizi della prossima settimana tentativi di scalfire il dominio anticiclonico con infiltrazioni atlantiche, ma solo poche elaborazioni modellistiche depongono a favore di un interessamento della nostra regione. Sarà necessario un ulteriore aggiornamento per capire se anche a Fasano arriveranno le piogge autunnali.



Intanto sulla nostra città si attendono temperature in lieve rialzo a partire da domani, con massime sui 23-24 gradi e minime sui 16-18 gradi. Possibili piogge da martedì-mercoledì anche sulla Puglia, ma scenario come già detto da confermare. A partire da domani infatti i venti si disporranno da sud garantendo un aumento della nuvolosità sui nostri settori.



Previsioni a cura di Meteo Fasano

