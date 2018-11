Nuovo peggioramento del tempo da stasera: calo termico da martedì

FASANO - Un campo d’alta pressione protegge ormai da molte settimane tutta l’Europa centro-orientale; di contro, quella occidentale, si trova a fare i conti con perturbazioni spesso estreme, come l’ultima che ha interessato il territorio italiano a fine ottobre. Tutto questo avviene proprio a causa della presenza ingombrante dell’anticiclone ad est che blocca i tentativi di traslazione delle perturbazioni verso oriente.

L’ennesima di queste perturbazioni staziona da qualche giorno nel Tirreno e il minimo depressionario nella giornata di oggi si porterà nei pressi della Sardegna, dispensando piogge e temporali su buona parte del centro-sud.

In Puglia il tempo peggiorerà a partire dalla serata di oggi con piogge e temporali in risalita dal Mar Ionio che si concentreranno sui territorio del tarantino in primis, ma anche sulla nostra zona sono previsti rovesci.

Sarà un peggioramento incisivo ma rapido, tant’è che domani il tempo sarà già in miglioramento ma continueranno a permanere nuvole medio-alte e correnti sciroccali che causeranno umidità alta. Il vento sarà in rinforzo con raffiche fino a 30-40 km/h, le temperature aumenteranno fino a 21-22 gradi.

Il volto mite dell’autunno ci abbandonerà durante la prossima settimana, quando finalmente assisteremo ad un calo termico che porterà la situazione alla normalità mensile.

Attribuzione - Non commerciale