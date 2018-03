Svolta a Fasano dimostrazione delle unità cinofile della Protezione Civile e della Polizia

FASANO – Protezione civile, previsione, prevenzione, soccorso, impiego delle unità cinofile. Sono stati questi i temi al centro del quattordicesimo incontro del progetto “Dal Banco alla strada” svoltosi ieri (15 marzo) a Fasano, dapprima a palazzo di città ed a seguire in piazza Ciaia.

Si tratta di un progetto ideato quattro anni fa dal sostituto commissario di Polizia Francesco Saracino, che continua a coordinarlo in sinergia con l’Istituto comprensivo “Galileo Galilei” di Pezze di Greco, diretto dal dirigente scolastico Silvestro Ferrara, e con la collaborazione della Associazione “Cb Quadrifoglio” – Volontari di Protezione civile di Montalbano e con la partecipazione di tutte le forze dell’ordine.

“Dal banco alla strada” è un progetto di sensibilizzazione contro il cyberbullismo, sulla sicurezza stradale, sul primo soccorso, sul rispetto dell’ambiente, sulla prevenzione.

Ieri mattina i ragazzi della scuola media di Pezze di Greco e Montalbano hanno conosciuto da vicino il mondo della Protezione civile e del volontariato di Protezione civile seguendo l’intervento di Giannicola D’Amico, presidente del Coordinamento provinciale della Protezione Civile di Brindisi, che ha parlato appunto del ruolo della Protezione Civile sul territorio, di come è organizzata e delle varie attività svolte dalla previsione, alla prevenzione, al soccorso ed al superamento dell’emergenza, ed a seguire è intervenuto Carlo Apollo dell’associazione “Le Orme di Askan Puglia”, che con lo slogan “ricerca e soccorso… uno stile di vita” ha parlato delle unità cinofile per la ricerca dispersi sotto le macerie ed in superficie.

Alla iniziativa ha partecipato l'assessore comunale alla pubblica istruzione Cinzia Caroli.

L’incontro, poi, è proseguito in piazza Ciaia, ed è stato aperto a tutta la cittadinanza ed agli alunni di altre scuole fasanese, dove si è tenuta dapprima una dimostrazione degli artificieri della Polizia di Stato della Questura di Brindisi che con un minirobot hanno simulato il disinnesco di ordigni rinvenuti in una borsa, e dei cinofili della Polizia di frontiera di Brindisi, che con l’ausilio di un cane hanno effettuato la ricerca di stupefacenti.

A seguire i volontari della associazione “Le Orme di Askan Puglia” hanno tenuto una dimostrazione con i propri cani di ricerca persone in superficie. In Piazza Ciaia sono stati anche esposti alcuni veicoli con allestimenti speciali utilizzati per la Protezione civile con la partecipazione oltre che della associazione fasanese “Cb Quadrifoglio”, del Coordinamento provinciale di Protezione civile di Brindisi, delle associazioni di San Pancrazio Salentino, Ostuni, Erchie, Francavilla Fontana.

Il prossimo appunto del progetto “Dal Banco alla strada” sarà per giovedì prossimo 22 marzo quando un centinaio di alunni della scuola media di Pezze di Greco e Montalbano effettueranno una visita guidata presso la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile a Bari.

