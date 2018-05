"Polo degli Ulivi", parte oggi un evento di sport unico in tutto il sud Italia

FASANO - Prenderà ufficialmente avvio oggi, giovedì 31 maggio, il “Polo degli Ulivi”, evento ideato e organizzato dalla nuova Associazione Sportiva Dilettantistica “Horse Club Piana degli Ulivi”. L’appuntamento, unico per il sud Italia, si pone come obiettivi la valorizzazione e la promozione del gioco del Polo, dell’unicità del territorio pugliese e delle sue eccellenze enogastronomiche, imprenditoriali e turistico-ricettive.



Il progetto è promosso con il patrocinio di: Regione Puglia, Comuni di Fasano, Cisternino, Locorotondo e Ostuni, FISE, Milano Polo Club, Parco delle Dune Costiere, Assoenologi, Ais Puglia, AIRC, Consorzio Enjoy Apulia. Tanti anche i partner che hanno creduto con energia alla valenza della manifestazione. Nella quattro giorni saranno protagonisti lo sport, l’approfondimento tematico su olio e vino, la cultura, la solidarietà, il glamour.



Il “Polo degli Ulivi” si svolgerà in contrada Coccaro, nella sede dell’Associazione nonché della Scuola di Polo inaugurata per l’occasione. Si inizierà appunto oggi, giovedì 31 maggio alle ore 18.00, con il Simposio “Olio&Vino: tra sport, storia e Mediterraneo” promosso grazie al sostegno di: Regione Puglia, AIS (Associazione Italiana Sommelier) Puglia, Enjoy Apulia-Enjoy Srl, Assoenologi e Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Al convegno, ideato e moderato da Cristiana Papazissis, Managing Director Enjoy Apulia-Enjoy Srl, interverranno illustri relatori per approfondire tematiche relative al mondo dell’olio e del vino. Fra loro: il senatore Dario Stefàno; Nicola Perrucci, Capo Panel Camera di Commercio di Bari; Maria Lisa Clodoveo, Docente di Scienze e Tecnologie Alimentari all’Università di Bari; Antonio Moschetta, Ordinario di Medicina Interna all’Università di Bari. Previsto dalle ore 23.00 il party di apertura della manifestazione: “Esperando la caballada”, a cura di Quattro Creative Wine Bar. Venerdì 1 giugno, a partire dalle 17.00, si disputeranno le finali del Torneo Internazionale di Polo 0-4 HP.



A contendersi il campo sei squadre, composte da giocatori italiani e argentini: Alchimia Collection, Borgo San Marco, Masseria Falascuso, Masseria Pettolecchia La Residenza, Masseria San Domenico e Masseria Torre Coccaro. A seguire, una serata benefica, dedicata all’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro), con la quale si contribuirà alla raccolta fondi promossa dall’Associazione, la cui mission è quella di finanziare in maniera costante la ricerca oncologica, con particolare attenzione ai giovani ricercatori e, dall’altro, sensibilizzare e informare il pubblico. La serata, promossa grazie all’impegno della responsabile della sezione fasanese nonché Consigliera regionale Lorenza L’Abbate, vedrà la presenza del prof. Michele Mirabella, Presidente Comitato Puglia AIRC.



Chi acquisterà il biglietto (ad un prezzo simbolico di 25€) avrà la possibilità di assistere alle semifinali di Polo, a seguire, la giornalista Angelica Sicilia converserà con Mea Argentieri, scrittrice italo-americana autrice del libro fotografico Cowgirls in English Saddles. La vendita del libro nel corso dell’appuntamento sarà interamente devoluta alla Ricerca. A chiudere l’evento benefico sarà una cena tra gli ulivi, con specialità dell’enogastronomia pugliese. All’appuntamento sarà presente anche Antonio Moschetta, docente dell’Università di Bari e ricercatore AIRC, scienziato che nel 2014 ha ricevuto il “Weitzman Award” dalla Endocrine Society a Chicago per gli importanti risultati ottenuti nello studio della correlazione tra alimentazione e cancro.



Sabato 2 giugno, ancora adrenalina con le semifinali del Torneo (dalle ore 17.00), ad ingresso libero. Gran finale domenica 3 giugno: a partire dalle ore 12.00, inizierà una sfilata di Carrozze d’epoca e Attacchi di Tradizione; seguirà “Apulian Country Brunch”, un brunch (con ticket d’ingresso) in un’atmosfera speciale, tra gli ulivi e il mare. Dalle 15.00 si disputeranno le finali del Torneo (con ticket d’ingresso). In chiusura: cerimonia di premiazione dei vincitori della competizione equestre e dei concorsi speciali “Il cappello più elegante” e “l’uomo più elegante”, scelti tra gli ospiti e gli spettatori presenti.



Da segnalare, infine, che all’interno dell’area della manifestazione, lo scultore e designer Renzo Buttazzo – conosciuto nel mondo per la sua attività di ricerca e sperimentazione sulla pietra leccese, che riesce a trasformare con innovazione e sapienza artigiana – presenterà una sua originale installazione.



Per tutti gli eventi, all’interno dell’Hospitality Village, saranno allestiti punti di degustazione e di promozione delle eccellenze enogastronomiche pugliesi, grazie al supporto offerto da prestigiose realtà produttive del territorio (Bar e champagne bar by Caffè Bella Napoli, tartare e cocktail bar by Quattro, seafood bar by Salumeria Ittica, beer desk by Gruit, gourmet bar by Sofood e Belvedere Ostuni, wine bar by Ais Puglia e Consorzio Enjoy Apulia, extra virgin oil bar by Consorzio Enjoy Apulia).



Per ulteriori informazioni: www.polodegliulivi.com.



Tempo di lettura stimato: 2'

Attribuzione - Non commerciale