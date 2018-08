Serie D, La Città di Fasano inserita nel girone H senza il Bari

FASANO – La Città di Fasano è stata inserita nel girone H. Confermate le indiscrezioni della vigila con il Bari che finisce nel girone I, mentre l’Avellino in quello G. All’appello mancano solo queste due squadre, per il resto il girone H si conferma quello di sempre, comprendendo le restanti società pugliesi, quelle lucane e parte di quelle campane.

Ecco nello specifico il girone H: Città di Gragnano, Gelbison, Granata, Nola, Pomigliano, Sarnese, Savoia, Sorrento, Az Picerno, Francavilla (PZ), Audace Cerignola, Bitonto, Città di Fasano, Fidelis Andria, Gravina, Nardò, Taranto, Team Altamura.

I gironi della quarta serie nazionale sono stati ufficializzati dalla Lega nazionale dilettanti intorno alle ore 14 della giornata odierna (giovedì). Sono 168 le formazioni partecipanti, suddivise in 9 gironi. Il massimo campionato della Lega nazionale dilettanti si presenta con sei raggruppamenti da 18 squadre e tre da 20.

Nella composizione dei gironi si è data precedenza al raggruppamento geografico fatta eccezione per la Puglia e la Campania. Per quanto riguarda Avellino e Bari, rispettivamente inseriti nei gironi G e I, la loro collocazione è stata individuata sulla scorta delle informative ricevute dagli Organismi nazionali preposti all’ordine pubblico e considerando la loro vicinanza rispetto alle regioni di appartenenza. Per gli stessi motivi, Avellino e Bari, non avrebbero potuto essere collocate nello stesso girone.

Per completezza di informazione qui si seguito si allegano i gironi G ed I.

Girone G (20 squadre): Budoni, Castiadas, Lanusei, Sassari Latte Dolce, Torres, Albalonga, Anzio, Aprilia Racing, Atletico, Cassino, Città di Anagni, Flaminia, Ladispoli, Latina, Lupa Roma, Monterosi, Ostiamare, Trastevere, Vis Artena, Avellino.

Girone I: Rotonda, Bari, Nocerina, Portici, Turris, Castrovillari, Cittanovese, Locri, Palmese, Roccella, Acireale, Città di Gela, Città di Messina, Igea Virtus, Marsala, Messina, Sancataldese, Troina.

A giorni arriveranno anche i calendari per il fischio d’inizio fissato al 16 settembre.

