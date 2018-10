Serie D, Il Fasano a caccia dei tre punti contro il Sorrento

FASANO – Tra le mura amiche arriva il Sorrento 1945 che viaggia in classifica a braccetto con la Città di Fasano. Siamo alla sesta giornata del campionato e la Città di Fasano insegue la sua prima vittoria interna, dopo aver brindato al risultato pieno solo nel debutto esterno con il Granata 1924 (0-2).

Una sfida delicata per i ragazzi del tecnico Giuseppe Laterza che sono reduci da un periodo di digiuno di vittorie salito a quattro gare, nel mezzo sono emerse tre pareggi ed una sconfitta.

Una squadra ospite da non sottovalutare basti pensare che si è imposta con il minimo scarto a Taranto (0-1), conquistando il passaggio di turno di Coppa Italia grazie alla rete del giovane Sonny Qehajaj. Un gruppo allenato da Antonio Guarraccino che è reduce dal pari interno con la Fidelis Andria (0-0), al culmine di un periodo che ha visto i campani disputare sette gare in ventuno giorni. Non è tutto i campani in Puglia hanno centrato il risultato esterno più prezioso, impattando sul campo della quotata Audace Cerignola (1-1).

Il Sorrento si presenta con un modulo tattico 3-5-2 affidandosi sui terminali offensivi Gianluca De Angelis ed Alfonso Gargiulo. Statistiche alla mano i campani sono tra le formazioni che hanno subito meno reti, appena 3, ma allo stesso tempo hanno realizzato poco, il fattore numerico evidenzia ancora un 3.

Sul fronte interno la Città di Fasano si presenta con le defezioni dei centrocampisti Michele Lanzillotta e Giorgio Bernardini, mentre rientra il difensore Antonio Anglani, ma andrà in panca. Rispetto a domenica scorsa il tecnico dovrebbe optare per un modulo 4-4-2 con le novità date da Facundo Ganci, in coppia con Juan Manuel Cob, in cabina di regia, mentre sull’esterno Alessio Tuttisanti, con Loris Formuso in avanti. Ritorna, quindi, fin dal primo minuto la punta che dovrebbe dare maggiore profondità alla squadra.



Probabili formazioni

Us Città di Fasano : Guarnieri, Pugliese, Diop, Cobo, Rullo, Colombatti, Tuttisanti, Ganci, Formuso, Corvino, Montaldi. All. Laterza.

Sorrento 1945 : Leone, Fusco, Rizzo, Todisco, Russo, Guarro, Bozzaotre, De Rosa, Gargiulo, De Angelis, Costantino. All. Guarraccino.

Arbitro: Samuele Andreano di Prato.

Fischio d’inizio: ore 15 al “Curlo” di Fasano.

