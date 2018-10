Seconda categoria, Impegni esterni per il Pezze ed il Savelletri

Savelletri-Atletico Pezze: 0-1 (0-1)

Rete: 48' p.t. Ancona (A)

Savelletri : Olive, Gjeci, Romito (28’ p.t. Decarolis), Micele, Lisi, Palmisano, Di Michele, Isteri (21’ s.t. Lapertosa), Mancini (Sibilio), Lepore, Cofano. All. Lorenzo Palmisano. A disposizione: Dicarolo, Martellotta, Loprete.

Atletico Pezze : Di Leo, Memolla, Sforza, Tauro (38’ s.t. Sabatelli), Fanizza F., Cardone L. (26’ s.t. Barletta), Donnaloia, Musa, Legrottaglie (16’ s.t. Caramia), Ancona (44’ s.t. Olive), Salerno Jr (11’ s.t. Spinosa). All. Cardone.A disposizione: Conserva, Petrosillo.

Arbitro: Altamura di Bari.

Note: Espulsi al 24’ s.t. Decarolis (S) ed al 45’ s.t. Caramia (A).



MONTALBANO – La gara d’andata della fase eliminatoria di Coppa Puglia va all’Atletico Pezze che si è imposta in trasferta al termina di una sfida vibrante e molto maschia. Una vittoria di rigore maturata in pieno recupero della prima frazione con la rete realizzata dall’ultimo arrivato alla corte del presidente Giovanni Cardone, il veterano Nicola Ancona. Di certo una vittoria di misura che lascia ancora aperti i giochi per la qualificazione con il ritorno in programma il 1° novembre.

La gara infrasettimanale ha spezzato la preparazione delle due compagini del Fasanese che militano in Seconda categoria in vista delle sfide odierne che vedranno sia il Savelletri che l’Atletico Pezze giocare entrambe lontano dalle mura amiche.

Impegno decisamente ostico per l’Atletico Pezze che farà visita ad un galvanizzato Tre Colli di Montemesola reduce dalla vittoria esterna dell’ultima uscita centrata proprio sul campo del Savelletri (0-1). Di contro per i ragazzi allenati da Vito Cardone l’avvio di stagione non è stato molto esaltante e proprio in terra jonica i biancazzurri cercano la svolta per mettersi in scia di una vetta già distante. In quest’ottica la vittoria di Coppa Puglia diventa un buon viatico per fare bene, fermo restando le assenze di peso di Leo Cardone e Nicola Ancona per lavoro.

Trasferta sulla carta più abbordabile per il Savelletri del tecnico Lorenzo Palmisano che farà visita ad una Virtus Maruggio che sta mostrando non poche difficoltà con la classifica che evidenzia un eloquente zero, ma cosa ancora più pesante è la casella delle reti fatte che è ancora a secco, viceversa in due gare ne hanno incassate ben nove. Segnali chiari del potenziale dei tarantini, ma guai ad abbassare la guardia.

