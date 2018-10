Seconda categoria, Atletico Pezze e Savelletri a riposo per il maltempo

FASANO – Il maltempo frena le compagini dell’Atletico Pezze e del Savelletri che sono costrette a rimanere negli spogliatoi. Ancora una volta le copiose piogge cadute sul territorio nella mattinata della domenica hanno allagato i campi di gara del Comunale di Montalbano, dove era in programma la sfida del Savelletri contro l'Atletico azzurri Santa Rita, e del “Sergio Ancona” di Pezze, dove l’Atletico Pezze doveva affrontare il San Giorgio calcio 2017.

Tutto da rifare, quindi, con le gare valevole per la quarta giornata del girone B da giocare in un recupero che verrà fissato nei prossimi giorni, appena i referti dei due arbitri, Giulio Antonio Tullo di Bari, per la sfida di Montalbano, e Luca Girardi di Bari, per quella di Pezze, arriveranno sul tavolo del Comitato regionale che si occupa della categoria.

Aspettando il recupero per le due compagini non c’è riposo perché giovedì arriva la gara di ritorno dei preliminari di Coppa Puglia con la classica stracittadina che avrà la cornice del “Sergio Ancona”.

Sperando che il tempo sia più clemente, resta di certo la consapevolezza che sarà una gara scoppiettante sul piano agonistico, alla luce della vittoria di misura esterna dell’Atletico Pezze (0-1), rete di Nicola Ancona su calcio di rigore, che lascia aperto il discorso qualificazione ad entrambe le formazioni.

Resta da capire che peso avrà il fattore campo, ma allo stesso tempo le motivazioni di campionato si potrebbero riversare sul torneo, con un’Atletico Pezze a caccia di una svolta positiva, mentre il Savelletri decisamente corsaro in queste prime giornate.

Tempo stimato di lettura: 1'

Attribuzione - Non commerciale