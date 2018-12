Challenge ciclocross, il giovane Pugliese primeggia nella Juniores

CORATO – La stagione del ciclocross regionale entra nel vivo con la riproposizione del Challenge ciclocross Puglia, sotto l’egida del Comitato regionale della Federciclismo che patrocina il circuito con un montepremi finale per le categorie agonistiche.

Sono cinque le prove del circuito con il doppio debutto a Corato, il 4 ed il 25 novembre, che ha premiato i colori della "Narducci Team Edil Luigi Cofano", presente al via con cinque atleti

Il sodalizio di Pezze di Greco del presidente Antonio Zizzi ha messo in bella mostra le qualità di Daniele Pugliese che ha centrato, in entrambi i casi, la prima posizione nella classifica Juniores.

Non da meno sono stati gli altri atleti nostrani che hanno raccolto lusinghieri risultati, in particolar modo nella seconda uscita. Nello specifico Roberto Semeraro ha centrato il primo posto nella categoria Elmet e Piero Laghezza si è imposto nella M4. A completare il quadro ci sono anche i secondi piazzamenti di Biagio Palmisano ed Andrea Pinto, rispettivamente, nelle categorie M5 ed M2.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 9 dicembre a Montesano Salentino, evento organizzato dalla "Scuola di ciclismo tugliese salentino Vincenzo Nibali". A seguire i successivi impegni saranno il 16 dicembre a Bisceglie, competizione organizzata dalla "Polisportiva dilettantistica Gaetano Cavallaro" ed il 30 dicembre il gran finale a Pezze di Greco, dove spetterà alla “Narducci Team Edil Luigi Cofano” organizzare l’evento.

Per la cronaca, a differenza dello scorso anno, l’ultima gara di Pezze di Greco assegnerà i titoli regionali e le maglie di campione regionale ciclocross Fci Puglia in prova unica e top class Fci in avvicinamento al campionato italiano che si disputerà il 12 e il 13 gennaio all’Idroscalo di Milano.

Tempo stimato di lettura: 1' 20"

Attribuzione - Non commerciale