Civm, Pezzolla re del bagnato sui tornanti di Pedavena

PEDAVENA (BL) – Una gara da brividi per il fasanese Ivan Pezzolla che al volante della sua terribile ed agile Osella Pa21, motorizzata Bmw 1000cc, ha fatto tremare il sardo Omar Magliona a bordo di una Norma M20 FC Zytek di gruppo E2-SC 3000 ed attuale leader dell’Italiano.

Solo 0,94 di secondo e la vittoria della 36esima edizione della Padavena-Croce D’Aune sarebbe stata sua e sicuramente con ampio merito. Di certo Pezzolla, portacolori della Driving experience, ha fatto il maestro sul bagnato scodinzolando lungo i tortuosi 7.785 metri del tracciato teatro del nono dei 12 appuntamenti del Italiano e decimo del Trofeo italiano velocità montagna nord.

Una guida al limite, con la copiosa pioggia caduta sul finale di gara, che ha stupito tutti e gli ha permesso di portare a casa la vittoria assoluta in gara uno con un tempo da favola (4’15.18), infliggendo un distacco di ben 6.21 secondi all’immediato inseguitore Francesco Conticelli e la sua Osella Pa 2000 (4’21.39).

Un tempo che resterà il migliore della giornata, mentre ha dovuto dare fondo a gara due Magliona (4’19.38) per portare a casa il Trofeo con una classifica aggregata che evidenzia un distacco dal fasanese, sceso al terzo posto (4’28.93) nella seconda salita, sotto il secondo.

“La mia prima vittoria assoluta. In gara 1 – afferma Pezzolla – ho capito che dovevo dare tutto il possibile anche se le regolazioni non erano ottimali, dovevo provarci, ho puntato tutto sull’agilità della nostra Osella. È andata bene, nonostante un leggero contatto all’entrata della chicane. Ho guardato oltre il traguardo. Mi rimane un po' di rammarico per soli 94 centesimi non aver potuto conquistare l’intera gara, ma sono felice”.

Restando nello stesso gruppo, ma spostandoci in classe 1600, Gianni Angelini su Radical Sr4, ha centrato un lodevole secondo posto di classe (4’ 46.14; 5’07.01).

Nel gruppo E1-Italia, nella classe 1600 turbo, il fasanese Andrea Palazzo al volante di una Peugeot 308 si conferma ai vertici della classe centrando una prima posizione (4’45.67; 4’55.75).

Nella Racing start, classe 1600, Teobaldo Furleo e la sua Peugeot 106 conservano la leadership di classe ottenendo una prima posizione anche sul tracciato feltrino (5’34.97; 5’28.77)

Nella Racing start turbo, classe 1600, ritorno con il botto per Domenico Tinella alla guida di una Mini Cooper S che si aggiudica un secondo posto di classe e terzo di gruppo (5’28.03; 5’24.49).

Nella Racing start Plus, classe 1600, nulla da fare per Giacomo Liuzzi alla guida di una Mini Cooper J che continua ad avere problemi di affidabilità con la vettura steccando entrambe le gare.

Spostandoci nel gruppo N, classe 2000, non è andato meglio Angelo Loconte con la Honda Civic Type R costretto al ritiro già in gara uno per noie tecniche.

Infine nel gruppo A, classe 2000, Rino Tinella con la sua Peugeot 106 ha siglato il secondo posto di classe e terzo di gruppo (4’49.97; 4’54.71).

Il prossimo impegno è in Sicilia per la 60esima Monte Erice il 16 settembre.

Tempo stimato di lettura: 1' 20"

Attribuzione - Non commerciale