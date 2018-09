Serie A1, La Junior recupera Fovio e cerca gloria a Cassano Magnago

CASSANO MAGNAGO – La Junior Fasano sarà di scena in Lombardia per cercare di svoltare in classifica, dopo le due sconfitte di fila che l’hanno fatta scivolare a quattro punti di distacco dalla vetta. I biancazzurri di coach Francesco Ancona saranno attesi dalla sfida sul campo di un Cassano Magnago che è reduce dallo scivolone patito proprio contro un’altra pugliese, per mano di un Conversano (28-22) che si è imposto tra le mura amiche.

Una gara delicata, quella della quarta giornata, con i biancazzurri che recuperano tra i pali Vito Fovio, ma devono fare i conti con un avversario che prima della trasferta di Conversano viaggiava a punteggio pieno, alla luce delle vittorie centrate sul campo del Cingoli (23-32) ed in casa contro il Pressano (29-26).

I lombardi guidati in panca da Davide Kolec possono fare affidamento su elementi di spicco come il terzino Alessio Moretti che nell’ultima uscita ha incamerato ben 9 reti, ma senza dimenticare gli altri terzini Gabriele Saitta e Sasa Milanovic.

Il coach biancazzurro ha preparato con particolare attenzione la sfida odierna e punta sul solito roster con l’utilizzo di Demis Radovcic in cabina di regia, al suo fianco Giulio Venturi e Viktor Donoso, sugli esterni Umberto Bronzo e Flavio Messina, mentre a pivot Raffaele Corcione. Il ritorno tra i pali di Fovio di certo darà maggiore tranquillità alla squadra, ma appare chiaro che in terra lombarda non sono più ammessi passi falsi: bisogna archiviare lo scivolone rotondo di sabato scorso con il Bolzano e puntare al pronto riscatto.

Si gioca in posticipo domenicale, rispetto a quanto stabilito dal calendario della quarta giornata che ha già emerso i primi verdetti con non poche sorprese: il pari interno del Bolzano con il Gaeta ed il balzo in testa del Conversano, vittorioso sul campo del Cingoli.

Fischio d’inizio fissato alle ore 16:30 al palazzetto "Tacca" con la direzione di gara affidata a Cosenza e Schiavone.



