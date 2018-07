Torneo Open, ritorna dopo cinque anni con 5mila euro di montepremi

SELVA DI FASANO – Ritorna il torneo Open di singolare maschile, dopo un'assenza di cinque anni. La kermesse è stata presentata ufficialmente nella mattina di ieri (sabato 21 luglio), nella sede di viale del Leccio del Tennis club Fasano. Una conferenza stampa che ha presentato il 1° Trofeo immobiliare Verdemare, questa sarà la denominazione del torneo nazionale Open di singolare maschile in programma sui campi del circolo silvano dal 31 agosto al 9 settembre.

Ritorna una prestigiosa manifestazione che può contare su un montepremi di 5.500 euro, la cui ultima edizione, per l’esattezza la 35esima del torneo nazionale Selva, si è tenuta nel 2013. Nutrita la presenza degli ospiti alla conferenza stampa con la partecipazione dei consiglieri nazionali Fit Isidoro Alvisi e Donato Calabrese, del presidente del Comitato regionale Puglia Fit Francesco Mantegazza, del consigliere regionale Fit Alessandro Dell’Aquila, del sindaco di Fasano Francesco Zaccaria e dei rappresentanti del main sponsor Immobiliare Verdemare Gianleo Moncalvo e Paolo Muzzupappa, presenti in rappresentanza dell’imprenditore Renè De Picciotto, che ha fortemente creduto nell’organizzazione del torneo unitamente alle altre aziende vicine al Tc Fasano: Cedro gioielleria, Co.Edi.L, New south europe impianti, Villa rosato dimore ed Hotel ricevimenti Sierra Silvana.

A fare gli onori c’erano il presidente del Tc Fasano Saulle Muzzupappa ed il Direttore tecnico della competizione Alberto Zizzi che ha spiegato come si svilupperà il torneo, aperto dai classificati 4.1 in su, che partirà il 31 agosto con il tabellone dei “quarta categoria” per poi veder entrare in gioco i “terza categoria” ed infine gli atleti meglio classificati che affronteranno nel tabellone principale i qualificati delle fasi precedenti, con la manifestazione che si chiuderà con la finale in programma il 9 settembre. Lo sponsor tecnico del torneo sarà la Dunlop sports.

Tempo stimato di lettura: 1' 30"

Attribuzione - Non commerciale